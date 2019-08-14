Люди начинают больше понимать животных: прогнозы зоозащитника

Зоозащитник Николай Овселян дал комментарии относительно статуса животных в разных странах мира.

Так, например, Индия признала дельфинв личностями и запретила дельфинарии. Согласно решению индийского правительства, дельфины являются особями, отличными от людей, права на жизнь и свободу которых должны соблюдаться.

Эксперт отметил, что сознание людей, проживающих в более развитых странах мира, таких как США или Канада, за последние 20-25 лет очень сильно изменилась. Люди начинают больше понимать животных и их потребности. По словам Овселяна такое понимание, как правило, приходит после 30 лет. Часто именно в этом возрасте люди прекращают есть мясо. Это, по мнению эксперта, может свидетельствовать о том, что мир меняется, и люди становятся более цивилизованными.

Он также отметил, что не поддерживает использование животных для развлечений в цирковых представлениях. Овселян привел удачный пример Германии, которая использует в своих цирках голограммы вместо живых животных. В Украине животных запрещено использовать только в цирках Киева.

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