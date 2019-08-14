Как приучить домашнее животное к лотку: советы зоозащитника

Зоозащитник Николай Овселян дал полезные советы по воспитанию и уходу за домашними любимцами.

Эксперт посоветовал, как приучить маленьких щенят или котят к туалету. Он отметил, что с котами ситуация проще, ведь они очень чувствительны к запаху и любят ходиты в одно и то же место. Поэтому, если маленький котик сходил в туалет не там, где хочет хозяин, Овселян рекомендует перевести кусочек бумаги с кошачьим пометом в туалет, и котенок с 3-4 раза поймет, что ходить ему следует именно туда. А место, куда до этого сходил домашний любимец зоозащитник советует хорошо вымыть, чтобы не осталось запаха. По словам эксперта, так можно приучить к туалету не только кошек, но и собак.

Он отметил, что большинство людей не осознают, что держать дома животных - это, в первую очередь, большая ответственность. Часто хозяева безответственно относятся к отравлениям своих любимцев, а они могут иметь серьезные последствия для здоровья. Поэтому Овселян советует всегда держать контакт с ветеринаром. При этом не обязательно водить свою животное к врачу, можно просто позвонить в клинику и проконсультироваться по телефону, добавил он. Но если у животного повышенная температура, то нужно срочно обращаться к врачу, ведь у домашних животных, которые не живут на улице, иммунитет очень слабый и, в случае наличия болезни, можно потерять своего любимца буквально за 1 день.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал