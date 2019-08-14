Кабмин не будет увольнять Кличко

Кабинет министров Украины отказался рассматривать увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщил прессекретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук на своей странице в Facebook.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", – отметил Рябчук.

"Нужен новый закон о Киеве, где бы четко было расписано, что такое местное самоуправление и были полноценные полномочия городского главы, а с другой стороны – полноценно отражены полномочия государственной власти. Этот баланс должен быть обеспечен новым законом о столице", – сообщил Гройсман.

24 июля стало известно, что глава Офиса президента Андрей Богдан подал в Кабмин просьбу об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. В документе с подписью Богдана отмечалось, что Кличко может быть уволен в связи с тем, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом Украины по представлению Кабмина.

В начале июля появилась информация, что новый глава государства стремится разделить полномочия мэра и главы столичной администрации. Вся исполнительная власть должна перейти ставленнику президента Украины.

Кличко заявил, что, продвигая инициативу о разделении обязанностей мэра Киева и главы КГГА, Зеленский не должен забывать, с чего начинался Майдан. Ведь первыми его поддержали именно жители украинской столицы. Также он отметил, что скандальный план Зеленского является лишением Киева местного самоуправления. Он упрекнул президента в возвращении старых методов Януковича. Мэр Киева не исключил, что главой КГГА Зеленский может назначить владельца сети МАФов в Киеве, кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Андрея Холодова

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