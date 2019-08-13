Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Сразу девять женщин обвинили в сексуальных домогательствах легендарного испанского оперного певца Пласидо Доминго.

По их словам, мужчина принуждал их к занятиям сексом, поцелуям или делал намеки сексуального характера, пишет The Associated Press.

Одна из женщин рассказала, что занималась сексом с Доминго дважды. Уходя из отеля Biltmore, расположенный в Лос-Анджелесе, он оставил на столике банкноту в десять долларов и сказал: "Не хочу, чтобы ты чувствовала себя проституткой, но также не хочу, чтобы тебе пришлось платить за парковку".

Домогательства происходили в разные годы - начиная с конца 1980-х годов. Только одна из женщин согласилась обнародовать свое имя - это меццо-сопрано Патрисия Вульф, которая работала с Доминго в Вашингтонской опере.

78-летний певец заявил, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно подавляют и, к тому же, представленны неточно".

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