Украинская порноактриса рассказала о подробностях своей профессии

Быть порнозвездой не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Большинство считает, что такая работа приносит удовольствие, однако на самом деле "минусы" этой профессии иногда куда более весомые. Откровенно обо всех подводных камнях жизни порноактрисы рассказала девушка родом из Львовской области, которая снимается во "взрослом" кино под псевдонимом Josephine Jackson. Как пишет "Дело", она живет во Львове, но периодически летает в Будапешт, Прагу и другие города для съемок в порноролики.

"В большинстве случаев, наверное, в 95% работа не приносит удовлетворения, потому что это просто автоматические движения и действия. Для секса, чтобы получить удовольствие, нужно расслабиться, не думать и наслаждаться. Но как можно расслабиться, когда вокруг тебя так много людей , света и задач, о которых нужно помнить? " – рассказала она

При этом, говорит актриса, никто не отменял неприятные моменты, связанные с телом человека.

"Кроме отсутствия удовлетворения, существуют и другие негативные моменты этой работы. Частый физический контакт с разными партнерами приводит к раздражениям и различной физической боли в интимных зонах", – жалуется девушка.

Она подчеркивает, секс на съемках – это не типичные "домашние" 15-минутные радости в удобных для тебя позах с любимым человеком.

"Нет, такой процесс длится несколько часов и все позиции специально вывернуты на камеру, для зрителя. А начинать съемку нужно с партнером, которого ты знаешь всего пять минут. Поэтому в итоге – это довольно неудобно, неприятно, а иногда даже больно. Многие вещи, которые снимают в порно и большинство девушек без проблем выполняют, для меня сложные и неприятные. Например cum shot, или deep throat ... " – говорит Josephine Jackson

Род занятий девушки у каждого вызывает свою реакцию, часто она негативная: "Есть люди, которые увлекаются и поддерживают мой выбор, а есть и те, которые вообще не воспринимают и осуждают. Таких, собственно, большинство. Но, если говорить о моем отношении к этому, то меня не волнует мнение большинства "

"Не следует приравнивать эту сферу к эскорту или проституции. Здесь люди не скрывают свое занятие. Я лично знаю актеров (с которыми сотрудничала на съемочной площадке), которые успешно построили свои семьи, как с людьми из порноиндустрии, так и за ее пределами" , – объяснила актриса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!