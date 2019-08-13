США официально осуждают визит Путина в оккупированный Крым

Посольство США в Украине осудило поездку президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.

В ответ на это "член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым" Сергей Цеков назвал реакцию Штатов вмешательством в дела других государств, передает RT.

Так, на своей странице в Twitter американское посольство сообщило, что поддерживает позицию МИД Украины по этому вопросу

"Недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России"

Цеков же заявил, что заявление посольства Соединенных Штатов "выглядит по меньшей мере неразумным".

"Соединенные Штаты вмешиваются в дела других государств и считают возможным выявлять поддержку всем тем, кто выступает против России и нашего руководства. Ничего удивительного в этом заявлении нет. Владимир Путин приехал на территорию своей страны", – считает "сенатор".

"Американцы знают о том, что сегодня Крым является составной частью России. Они просто не видят очевидного, надеются на то, что своими действиями могут сподвигнуть Москву к каким-то разговорам о статусе Крыма. Но наше руководство не раз заявляло, что этот вопрос закрыт", – добавил он.

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