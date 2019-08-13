''Обезьяна с гранатой'': что произошло под Архангельском

Смертельный взрыв на полигоне под Архангельском (РФ), при котором погибли 5 и пострадали 3 человека, может быть связан с испытаниями ракет "Буревестник", "Циркон" или "Посейдон".

Об этом сообщает ВВС-Украина. Так, роскорпорация "Росатом" ранее заявляла, что все пятеро погибших военных участвовали "в работе, связанной с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты".

Радиоизотопные источники питания используют энергию, которая возникает в результате радиоактивного распада.

При этом британский политолог, один из ведущих экспертов по России Марк Галеотти считает, что нынешние новые российские разработки – это продолжение разработок времен СССР, их "сняли с полки" и выделили на них финансирование.

Ракеты "Циркон", как говорят в Минобороны РФ, в восемь раз быстрее скорости звука. "Посейдон" – это подводная ракета повышенной дальности, которая запускается с субмарины.

Эти разработки часто называют "оружием апокалипсиса". Как добавил Галеотти, вряд ли эти ракеты могут быть использованы в любой другой ситуации, кроме как во время полномасштабной ядерной войны.

Отметим, еще до начала испытаний Минобороны создало зону отчуждения в районе Двинской губы – одного из крупнейших заливов Белого моря. Она закрыта для гражданских по крайней мере до сентября текущего года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В "Росатоме" сообщали, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области случился из-за стечения факторов.

В городах Архангельск и Северодвинськ из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.

Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Вене заявила о том, что при взрыве была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.

Ранее отмечалось, что взрыв произошел на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.

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