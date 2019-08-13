К Земле несется огромный Астероид: к чему следует готовиться

Астероид 2019 OU1 пройдет вблизи Земли на расстоянии, которое в 2,5 раза превышает расстояние до Луны.

"1 млн километров от Земли – это очень далеко", – рассказал OBOZREVATEL ведущий научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий.

"Поэтому полет этого астероида на таком большом расстоянии никак не угрожает человечеству и Земле. Это рядовой астероид, для которого просто пришло время пролететь", – подчеркнул он.

Ученый пояснил, что опасным расстоянием считается расстояние в 40 тыс. километров, "как для геостационарных спутников". По словам астронома, в таком случае приближения к Земле космического тела "может вызвать возмущения орбиты, случайные изменения элементов орбиты, и тогда оно может подойти на более близкое расстояние"

В то же время он заверил: "Ближайший такой пролет будет нескоро – через несколько лет, а потенциально опасные астероиды известны, за ними ведется наблюдение, есть специальная служба".

Как писал OBOZREVATEL, по данным NASA, 28 августа в 1 млн километров от Земли пройдет астероид 2019 OU1. Его диаметр составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем известная пирамида Хеопса.

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