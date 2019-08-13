Порошенко хотели забросать яйцами, но попали в журналистов

"Славная украинская традиция" - желание судить бывшего президента после прихода нового - продолжается.

С начала допроса экс-президента Украины под стенами ГБР проводились митинги. Они происходили как в его поддержку, так и против него. Противники бывшего президента пытались забросать его яйцами, используя нецензурную лексику. Однако эти "патроны" попадали в основном у журналистов. Сам Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал. В инцидент вмешалась полиция, однако на этот раз обошлось без задержанных.

По словам руководителя ГБР, допрос бывшего президента Украины длился два часа. После этого допроса Порошенко дал брифинг. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечал, что Порошенко проходит в 12 делах в качестве свидетеля и никаких подозрений ему не вручали.

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