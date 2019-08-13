Леворукость жены считалась основанием для развода: интересные факты про левшей

Во вторник, 13 августа, в мире отмечают Международный день левши. Этот праздник был учрежден в 1984 году в знак протеста против "праворукого мироздания" и дискриминации левшей.

В разные периоды леворукость рассматривалась и как вредная привычка, и как признак невроза и мятежного характера. Также долгое время бытовало утверждение, что леворукость – метка дьявола.

В этот праздник OBOZREVATEL собрал малоизвестные факты о левшах и о том, кто из мировых знаменитостей является левшой:

Около 10-12% людей во всем мире левшами.

В Японии леворукость жены считалась веским основанием для развода.

Чаще всего дети-левши начинают говорить позже, чем их сверстники, и испытывают трудности с произношением некоторых звуков.

Мозг левши обрабатывает эмоции иначе, и левши более восприимчивы к негативным эмоциям.

Количество левшей все время сокращается. В каменном веке их было 50%, в бронзовом – 25%, а сейчас – всего 10%.

Только около 1% людей на Земле действительно одинаково свободно владеют обеими руками.

Леворукость передается по наследству. Так, левшами в королевской семье являются Королева-мать, Королева Елизавета II, Принц Чарльз и Принц Уильям.

Стоит отметить, что левшей много среди известных людей. Это и Леонардо да Винчи, и Пабло Пикассо, Марк Твен, Лев Толстой, Эйнштейн, Юлий Цезарь.

Знаменитости, которые пишут левой рукой: Барак Обама, Джулия Робертс, Анджелина Джоли, Мила Йовович, Николь Кидман.

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