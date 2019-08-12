Самые стильные политики в Украине – Ляшко и Гройсман: мнение стилиста

Эксперт по стилю Валерий Мартыненко заявил, что самыми стильными украинскими политиками он считает Олега Ляшко и Владимира Гройсмана.

Из мировых политиков стилист отметил президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо. Мартыненко заявил, что Макрон импонирует ему прекрасно сидящими костюмами, а Трюдо известен на весь мир своей коллекцией цветных носков.

Эксперт также отметил, что существует деловой этикет, при котором не допускается наличие цветных или ярких аксессуаров, но, обычно, о таких тонкостях приглашающая сторона предупреждает заранее. Он отметил, что классический деловой костюм темно-синего цвета мужчине не обязательно носить весь день и после рабочего времени вечером допускается смена стиля. В вечернее время можна использовать черный классический костюм или популярный в последние годы клетчатый.

Мартыненко заявил, что мнение о том, что клетка полнит, не всегда правильно, ведь, если клетка будет вытянута по вертикали, то она может стройнить даже лучше полосок.

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