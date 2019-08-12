Бронзовый Ленин спровоцировал скандал в Днепропетровской области

В Желтых Водах на Днепропетровщине не состоялись торги по продаже бронзовой статуи Ленина. Демонтированный памятник пытались продать за полмиллиона гривен.

Продажа не состоялась из-за отсутствия допущенных участников торгов. Об этом OBOZREVATEL стало известно с сайта электронных аукционов.

Декоммунизованного Ленина хотела продать исполнительная служба в связи с миллионными долгами коммунального предприятия "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение" Желтоводского городского совета, которое сохраняло статую на складе.

Его стоимость оценили в 514 500 гривен. Четырехметровый литой памятник сделан из бронзы весом в шесть тонн.

Пустить с молотка бронзового Ленина хотели, чтобы погасить долги по зарплате предприятия. Заявки на участие в торгах подавали десяток потенциальных покупателей. Об этом Укринформ сообщал руководитель КП Андрей Поляков.

"Он может кого-то заинтересовать не только как металл, он имеет еще и какую-то художественную ценность", - говорил Поляков.

Стоит отметить, что мэр Желтых Вод Владимир Абрамов был против продажи памятника. В связи с этим между ним и коммунальным предприятием возник конфликт.

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