В 2020 году зарплаты в Украине могут вырасти на 20%

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий.

И если сейчас украинцы зарабатывают около 10,7 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В среднем же заработная плата в 2020 году будет на уровне 12,5 тыс. грн, прогнозируют в Кабмине. На размер выплат может повлиять и обещанное повышение "минималки". Так, ежегодно заработные платы резко увеличиваются в декабре. Главная причина – годовые выплаты, премии, надбавки к Новому году. А уже в январе доходы резко падают.

Чтобы сгладить это падение и в будущем подтолкнуть увеличение всех доходов, необходимо более существенно повышать минимальную заработную плату. Сейчас она составляет 4723 грн. В 2020-м, как заявлял премьер еще месяц назад, она будет на уровне 5,5 тыс. грн.

Правда, вслед прозвучало заявление вице-премьера Павла Розенко. Он спрогнозировал минималку в размере 6,5 тыс. грн. И хотя действующему составу правительства осталось обработать всего около месяца, в том числе и от него зависит, на какие цифры будет опираться следующий состав правительства.

Эксперт портала rabota.ua Татьяна Пашкина считает, что зарплаты должны быть значительно выше. Так, чтобы удержать работников от трудовой миграции, платить нужно около 800 евро (23 тыс. грн). Она привела в пример зарплаты, указанные на одном из популярных украинских сайтов по трудоустройству: "Средняя зарплата в графе" другие страны "составляет 42 тыс. грн, средняя зарплата по самому богатому городу Киеву – 15 тыс. грн".

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