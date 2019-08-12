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Жестоко избивали женщин и детей: как задерживали протестующих в Москве

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В Российской Федерации продолжаются протесты из-за недопущения 14 кандидатов от оппозиционной партии к выборам.

Наконец власти разрешили провести этот митинг, и на него по официальным данным пришло 52 тысяч человек. Хотя на фотографиях с места событий видно, что реальное количество протестующих значительно преобладала цифру, озвученную российскими властями. По истечении времени, официально отвода на митинг начались столкновения протестующих с полицией. Сеть заполнили видео, где русские омоновцы арестовывают людей, ловя их по соседним улицам. На видео из сети видно, как правоохранители жестоко избивают женщин и детей, хотя необходимости в применении силы в тех конкретных ситуациях не было никакой.

Популярными стали видео, где правоохранители задерживали несовершеннолетних и тринадцатилетних протестующих, применяя силу, кто задерживаемые не оказывали никакого сопротивления.

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