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Зеленский поинтересовался, кто из прокуроров работает на ''янтарную мафию''

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В понедельник, 12 августа, президент Владимир Зеленский прибыл в Олевск Житомирской области с рабочей поездкой по поводу незаконной добычи янтаря.

Как сообщила пресс служба главы государства, президент принимает участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря в регионе.

В частности Зеленский заявил, что проблема незаконной добычи янтаря в Житомирской, Волынской, Ровенской областях Украины получила масштаб экологического бедствия.

"Совещание посвящено незаконной добыче янтаря на территории Житомирской области, но эта проблема общая для Украины. Будем говорить о Житомирской, Волынской, Ровненской областях. Считаю, что эта проблема реально получила масштаб Украины, масштаб экологического бедствия", – заявил президент.

По его словам, в результате этой деятельности тысячи гектаров лесных земель были превращены в пустырь.

"Мы понимаем, что люди охотятся на янтарь. Понимаем, вся эта война с государством криминальных авторитетов, которые прикрывались и полицией, и СБУ, и прокуратурой ... она началась, в общем, в больших масштабах, насколько я знаю, в 2014 году" , – добавил он.

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