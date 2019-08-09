Неизвестные демонтировали огромную синюю руку в центре Киева

В Киеве убрали огромную синюю руку, символизирующую дружбу и общение. Этот монумент пробыл в Киеве ровно год и теперь его демонтировали.

Вчера жители и гости столицы опубликовали фотографии в социальных сетях, на которых неизвестные демонтируют и загружают монумент в грузовик. Официальной иформации, что же заменит огромную синюю руку пока нет.

Напомним, что около года назад в центре Киева на месте бывшего памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко установили скульптуру Middle Way - огромную синюю руку. Автор арт-объекта - румынский скульптор Богдан Раца.

Установление скульпутры тогда состоялось в рамках внедрения инициативы Киевского городского главы Виталия Кличко "Киев – город мира", в соответствии с обращением посольства Румынии в Украине и проекта с общим названием Moving Monuments (памятники, которые движутся).

Год назад в официальном сообщении КГГА говорилось, что арт-объект устанавливается временно, а эта гигантская синяя рука символизирует дружбу и общение.

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