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''Прекратите жаловаться'': Александр Усик обратился к украинцам

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Всемирно известный непобедимый украинский тяжеловес боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) посоветовал украинцам прекратить жаловаться и начать менять свою жизнь самостоятельно.

"Меня спросили, изменится ли что-то в нашей стране. Да, измениться. Но, в первую очередь, должны измениться мы. Людей портят не бедность и богатство. Людей портят жадность и зависть. То, что мы смотрим на других, как живут другие люди и осуждаем их за это. Говорим, что он плохой, потому, что он так хорошо живет ... Так все абсолютно в Ваших руках! Просто прекратите роптать на жизнь, проснитесь пораньше до восхода солнца и начните двигаться. Начните делать такие вещи , которые вы раньше не делали. Просто переверните свою жизнь, возможно, станьте на голову, чтобы посмотреть на жизнь вверх тормашками", - заявил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик вызвал громкий резонанс в интернете, пообщавшись с Анатолием Шарием и высказавшись о президенте Украины Владимире Зеленском.

Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош обматерил боксера за общение с одиозным блоггером, а рядовые пользователи в комментариях под видео облили нашего боксера грязью.

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