Россияне массово скупают йод в аптеках: паника из-за радиации

В России в городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.

Об этом пишет 29.RU, сообщая, что местные жители напуганы взрывами на военном полигоне возле села Ненокса.

"Йод пока есть. Но сегодня очень многие люди за ним приходили ... Есть, но последние три часа ну очень много людей приходили за йодом, видимо, из-за новости о радиации в Северодвинске", – рассказывали фармацевты в аптеках.

При этом губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что уровень радиационного фона находится в пределах нормы: "Это подтверждено всеми службами, всеми системами контроля".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории военной части. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали.

Также акваторию Двинского залива в Архангельской области, где произошел взрыв и пожар, могли закрыть из-за разрушения ракеты и разлива токсичного топлива.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram