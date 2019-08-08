Путин вновь прикасался к маленькому мальчику: соцсети взорвались критикой

Путин вновь прикасался к маленькому мальчику: соцсети взорвались критикой158 Читать материал на украинском
Президент РФ Владимир Путин разозлил пользователей сети после посещения одного из оздоровительных центров Сочи.
Там он посетил мальчика Матвея, который является одним из пострадавших от наводнения в Иркутской области, где он и познакомился с ним. Путин подошел к ребенку и в начале разговора пожал ему руку.
"Матвей Николаевич, здравствуй! Нравится?" – так Владимир Путин поздоровался с ребенком, спросив об отдыхе в санатории.
Мальчик ответил утвердительно и заявил, что делает подарок для президента. На столе перед ним стоял разноцветный тигренок. После общения с ребенком глава РФ погладил его по спине и по голове. Видео с инцидентом разместил журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter. Интернет-пользователи обвинили Путина в самопиаре и посчитали странными прикосновения к ребенку.
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