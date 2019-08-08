Путин вновь прикасался к маленькому мальчику: соцсети взорвались критикой

Президент РФ Владимир Путин разозлил пользователей сети после посещения одного из оздоровительных центров Сочи.

Там он посетил мальчика Матвея, который является одним из пострадавших от наводнения в Иркутской области, где он и познакомился с ним. Путин подошел к ребенку и в начале разговора пожал ему руку.

"Матвей Николаевич, здравствуй! Нравится?" – так Владимир Путин поздоровался с ребенком, спросив об отдыхе в санатории.

Мальчик ответил утвердительно и заявил, что делает подарок для президента. На столе перед ним стоял разноцветный тигренок. После общения с ребенком глава РФ погладил его по спине и по голове. Видео с инцидентом разместил журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter. Интернет-пользователи обвинили Путина в самопиаре и посчитали странными прикосновения к ребенку.

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