Надежда Савченко показала новое платье: фотосессия на пляже

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая на внеочередных выборах в Верховную Раду набрала всего восемь голосов, снялась в необычной для нее фотосессии.

Савченко в длинном изумрудном платье кружилась и грациозно позировала на камеру на пустынном берегу Балтийского моря, чем вызвала бурную реакцию в сети. Фото с отдыха она разместила на своей странице в Facebook, а видео выложила в Stories.

"Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!" – так загадочно нардеп подписала снимки, не уточнив, в какой именно стране она находится.

Поклонники и друзья нардепа с восторгом и удивлением восприняли ее женственный образ. "Надя, вы супермодель! Классная фотосессия!", "Неужели Надя надела платье?", "Красавица! Такая женственная!", "Надя, разве это вы? Не верю!" – рассыпались они в комплиментах под постом Савченко.

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