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Спецназ штурмовал здание бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева: есть погибшие

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В киргизском селе Кой-Таш спецназ штурмовал здание бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с целью его задержания за ряд тяжких преступлений.

У его резиденции, куда прибыл отряд спецназа, развязалась стрельба, в результате чего были ранены около 45 человек, среди них и журналисты. Один спецназовец погиб.

Что известно

  • Спецназ не смог задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш, вблизи Бишкека.

  • Его сторонники смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников.

  • Во время штурма погиб 22-летний спецназовец. Причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.

  • В селе Кой-Таш отключили электричество, интернет и мобильная связь, до сих пор не были восстановлены.

  • Вооруженные силы Кыргызстана переведены на усиленный режим несения службы.

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