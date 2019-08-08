Спецназ штурмовал здание бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева: есть погибшие

В киргизском селе Кой-Таш спецназ штурмовал здание бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с целью его задержания за ряд тяжких преступлений.

У его резиденции, куда прибыл отряд спецназа, развязалась стрельба, в результате чего были ранены около 45 человек, среди них и журналисты. Один спецназовец погиб.

Что известно

Спецназ не смог задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш, вблизи Бишкека.

Его сторонники смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников.

Во время штурма погиб 22-летний спецназовец. Причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.

В селе Кой-Таш отключили электричество, интернет и мобильная связь, до сих пор не были восстановлены.

Вооруженные силы Кыргызстана переведены на усиленный режим несения службы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!