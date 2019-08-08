Спецназ штурмовал здание бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева: есть погибшие

Спецназ штурмовал здание бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева: есть погибшие130 Читать материал на украинском
В киргизском селе Кой-Таш спецназ штурмовал здание бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с целью его задержания за ряд тяжких преступлений.
У его резиденции, куда прибыл отряд спецназа, развязалась стрельба, в результате чего были ранены около 45 человек, среди них и журналисты. Один спецназовец погиб.
Что известно
Спецназ не смог задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш, вблизи Бишкека.
Его сторонники смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников.
Во время штурма погиб 22-летний спецназовец. Причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.
В селе Кой-Таш отключили электричество, интернет и мобильная связь, до сих пор не были восстановлены.
Вооруженные силы Кыргызстана переведены на усиленный режим несения службы.
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