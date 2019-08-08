Эрдоган ''подколол'' Зеленського из-за браслетов на руке

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 7 августа, провел официальную встречу с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президенты встретились в столице Анкаре, где перед резиденцией Эрдогана прозвучали гимны двух стран, передает пресс служба Офиса президента Украины. Главы государств начали мероприятие c осмотра строя воинов Почетного караула Турции и представления членов официальных делегаций. Известно, что вместе с Зеленским в Турцию приехали также секретарь СНБО Александр Данилюк, лидер крымских татар Мустафа Джемилев, заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко, заместитель руководителя ОП Алексей Гончарук и другие.

После завершения церемонии начались переговоры Зеленского и Эрдогана в формате "с глазу на глаз". Также состоялись украинские-турецкие переговоры под председательством президентов в расширенном составе. Длительность общения политиков составила около 2,5 часов.

По итогам переговоров политики дали совместную пресс-конференцию, которая началась с минуты молчания. Почтить память четырех украинских военных, погибших 6 августа на Донбассе в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков, предложил украинский лидер.

"Я думаю, что вы все будете не против. Вчера четверо наших ребят, молодых людей – все моложе меня, не вернулись живыми ... Они погибли. Было бы справедливо, чтобы мы сейчас почтили минутой молчания наших погибших", – сказал Зеленский .

Президент Украины также в начале своей речи отметил, что "турецкая земля несколько раз дарила Украине громкие победы".

"В Турции донецкий "Шахтер" завоевал Кубок УЕФА. В Турции наша певица Руслана победила на Евровидении. Я верю, что в будущем у наших стран будет много громких и общих побед", – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что Украина вместе с международными партнерами продолжает делать все возможное и невозможное для возвращения мира на Донбасс дипломатическим путем, а события последних дней показали, кто на самом деле стремится к войне. В связи с этим Зеленский выразил уверенность в том, что обязательно будет найден механизм, который заставит Россию понести ответственность за ее действия. Одним из партнеров, который может способствовать достижению этой цели, глава государства назвал Турцию.

"Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политзаключенных Кремля", – отметил он.

Во время общения Эрдоган "подколол" Зеленского из-за пленных моряков, когда украинский лидер рассказал ему о своих браслетах.

"Если мы каждый раз будем надевать браслет, то на руке не останется места для них. Потому что мы переживаем много событий, которые требуют от нас надевания браслетов. Мы видим во всех уголках мира различные страдания, Керченского пролива в Палестину и т.д. . Везде есть такие проблемы. И самое важное, что мы, как политики, должны стараться прекратить это. Будем продолжать борьбу. Желаю, чтобы однажды мы смогли достичь позитива ", – сказал турецкий лидер.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!