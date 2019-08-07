Запоребрик: уровень дезинформации зашкаливает

Прокуратура России требует лишить родительских прав семейную пару, которая пришла на несанкционированную акцию протеста в Москве с младенцем.

Соответствующее заявление было передано в Перовский суд города Москвы. В официальном пресс-релизе говорится, что в ходе митинга родители отдали своего малолетнего ребенка третьему лицу, что могло причинить вред здоровью и жизни мальчика.

По официальным данным человек, которому передали младенца - Сергей Фомин - фигурант дела о массовых беспорядках. Прокуратура сообщила, что у него провели обыск и предъявили обвинение заочно, а он скрывается от следствия. Российские пропагандистские СМИ сообщают, что Фомин будто бы взял чужого ребенка, чтобы беспрепятственно пройти полицейский кордон. Авторы этих заявлений называют его "специалистом по уличной тактике, который эффективно руководил людьми на улицах".

На самом деле, эта семейная пара прогулявалася неподалеку от места, где проходил митинг, вместе со своим ребенком. Их арестовали полицейские, и они передали своего ребенка крестному отцу мальчика, который также является двоюродным братом жены.

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