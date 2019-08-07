Youtube неожиданно удалил каналы Антина Мухарского и Дмитрия Корчинского

Социальная сеть Youtube без предупреждения удалила каналы известного украинского культурного деятеля Антина Мухарского.

Удален личный канал Антина, а также канал проекта Орест Лютый. Артист заявил, что утеряно все творчество за последние восемь лет. Он написал о следующем:

"Как я и предполагал, со сменой власти в Украине, мы снова вошли в зону антиукраинской турбулентности. Сегодня без предупреждений был удален ютуб-канал Ореста Лютого и Антина Мухарского со всем художественным творчеством за последние 8 лет. Наши фейсбук-страницы неоднократно блокировались за старые посты времен Майдана и начала АТО.

Поэтому не можем гарантировать, что в ближайшее время мы будем иметь качественную и постоянную связь с нашими читателями и слушателями.

Но борьба продолжается! "

Антин Мухарский сообщил, что отныне он фактически переходит в художественное подполье и предоставил ссылку на форму, которую можно заполнить, чтобы получать приглашения на события с его участием лично.

Одновременно с Мухарским об удалении своего канала неожиданно сообщил и Дмитрий Корчинский. По его мнению, эти события связаны с деятельностью российских спецслужб, которые убедили администрацию социальной сети удалить опасный для них контент. Корчинский прогнозирует, что дальнейшее уничтожение коснется и других проукраинских пабликов.

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