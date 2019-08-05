В сети появилось фото поцелуя Билык и Могилевской

Народная артистка Украины, певица Ирина Билык показала в сети пикантное фото со своей коллегой Натальей Могилевской.

На этой фотографии украинские артистки позировали в ярких нарядах и целовались. Билык отметила, в комментарии к фото, размещенном в ее Instagram, что поцелуй с Могилевской ей понравился.

"Наташа, милая подружка! С днем рождения! Желаю тебе и твоей команде только новых Вершин! Прекрасных песен и благодарных зрителей!! И нашего нового дуэта!! P.S. А мне понравилось", - написала певица.

Как ранее писал OBOZREVATEL, певица Ирина Билык надеется, что Украина и Россия в будущем смогут помириться. Такое заявление она сделала в интервью российскому изданию, уточнив, что президент Владимир Зеленский поспособствует примирению.

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