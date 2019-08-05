Угроза ядерной войны стала реальной

США в пятницу, 2 августа, официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который ознаменовал собой завершение "холодной войны".

Этот договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

После окончания срока действия Договора глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что в 2020 году Германия воспользуется своим статусом председателя Совета Европейского Союза, чтобы попробовать внедрить новые формы контроля над вооружениями. Он напомнил, что в мире до сих пор почти 14 тыс. ядерных боеголовок, при этом инвестиции в новые системы вооружений увеличиваются. Маас также отметил "серьезные последствия для безопасности и мира" на планете, которыми грозит приостановление действия ДРСМД, пишет DW.

В НАТО также отреагировали на выход США и заявили, что вся вина лежит на России.

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