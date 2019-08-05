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Известный телеведущий заказал себе бюст Зеленского

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Партия "Слуга народа" предварительно определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады.

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны могут отдать депутату от "Слуги народа" под №39 в партийном списке Александру Завитневичу, директору Смелянского литейного завода в Черкасской области.

Популярный украинский телеведущий Александр Лирчук позвонил на Смелянский литейный завод и попытался там заказать бюст Президента Украины Владимира Александровича Зеленского. На заводе ему ответили, что для этого нужно делать специальную модель. Ведущий отметил, что у него есть фотография президента и он хочет заказать бюст по изображеню.

"Мне кажется, что это нормально, Путину же ставят бюсты в России", - настаивал Александр Лирчук.

Разговор закончился тем, что представитель завода пообещал перезвонить завтра и сказать, сможет ли завод выполнить такой заказ по фотографии.

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