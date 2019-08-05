Скандал: Мэр Москвы прокомментировал разгоны митинга в Москве за 5 дней до факта разгонов

В России пропагандистский телеканал "Россия 1" выпустил в эфир старый комментарий мэра Москвы Сергея Собянина о разгоне протестов оппозиции.

На ситуацию обратили внимание российские телеграмм-каналы. Многие поспешили подать его комментарий как ответ на разгон протестующих после 3 августа. Но на самом деле этот комментарий был записан еще 30 июля.

"Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что участники несанкционированных акций в центре Москвы заставили сотрудников правоохранительных органов применить силу", - заявили в "России 1".

Кроме того, российское информагентство ТАСС приняло интервью Собянина недельной давности за новое и подало его актуальным. Позже пропагандисты заметили ошибку, но на ситуацию уже обратили внимание в сети.

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