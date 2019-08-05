Митинги в Москве: задерживают и своих, и чужих

Во время масштабной акции протеста в Москве 3 августа российские силовики задержали минимум 1001 человека.

Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-инфо" в Telegram. Уточняется, что данные приводятся на 14:00 воскресенья, 4 августа. Ранее сообщалось о 828 задержанных. В свою очередь "Интерфакс" сообщает, что на акции было задержано более 50 несовершеннолетних. Пять участников митинга были госпитализированы. Сейчас в клинике остается один человек, состояние его удовлетворительное. Отметим, полиция РФ оценила численность протестующих всего в полтысячи человек, что, учитывая количество задержанных, не выглядит реалистично.

Напомним, перед масштабным протестом в российской столице из-за отказа регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму правоохранители оцепили весь центр города, взыскав туда спецназ и вертолеты.

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