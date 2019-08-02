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Кому доверяют россияне: ТОП-5 человек с наибольшим рейтингом доверия в РФ

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Владимир Соловьев и Андрей Малахов, российские журналисты федеральных каналов и ведущие телевизионных ток-шоу, пользуются у россиян наибольшим доверием.

Такие данные приводит исследовательская организация "Левада-центр" в своем соцопросе. В первую пятерку кроме Соловьева и Малахова также вошли Андрей Норкин, Владимир Познер и Ольга Скабеева, передает РБК.

Общероссийский опрос провели в марте 2019 года среди городского и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 регионах. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Их попросили назвать пятерых российских журналистов, публицистов, обозревателей, ведущих общественно-политические ток-шоу, выступающих на радио, телевидении, в прессе и интернете, за работой которых они стараются следить.

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