Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Пешеходный мост в Киеве ''дал трещину'': видео с обломками

128 Читать материал на украинском

В Киеве обвалилась часть бетонной конструкции Пешеходного моста, который объединяет правый берег с Трухановым островом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киев-Оперативный".

На видео, которое опубликовали с места происшествия отчетливо видно, как от моста отпал большой кусок арматуры и бетона. Видео снято со стороны Труханова острова.

"Ну вот и еще один мост устал. На этот раз не выдержал Пешеходный мост на Труханов остров. Часть его конструкции обвалилась", - говорится в сообщении.

Напомним, что до этого в Киеве на Пешеходно-велосипедном мосту также произошел казус. Через несколько дней после его открытия треснуло боковое стекло. С тех пор места с боковыми стеклами на этом мосту закрыты для прохода пешеходов и проезда велосипедов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости