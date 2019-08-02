Пешеходный мост в Киеве ''дал трещину'': видео с обломками

В Киеве обвалилась часть бетонной конструкции Пешеходного моста, который объединяет правый берег с Трухановым островом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киев-Оперативный".

На видео, которое опубликовали с места происшествия отчетливо видно, как от моста отпал большой кусок арматуры и бетона. Видео снято со стороны Труханова острова.

"Ну вот и еще один мост устал. На этот раз не выдержал Пешеходный мост на Труханов остров. Часть его конструкции обвалилась", - говорится в сообщении.

Напомним, что до этого в Киеве на Пешеходно-велосипедном мосту также произошел казус. Через несколько дней после его открытия треснуло боковое стекло. С тех пор места с боковыми стеклами на этом мосту закрыты для прохода пешеходов и проезда велосипедов.

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