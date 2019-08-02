Трамп хочет вернуть террористов назад в ЕС

В США могут выпустить на свободу 2,5 тыс. находящихся там боевиков террористической группировки ИГИЛ, если их не заберут родные страны.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, террористы находятся под стражей в США, Ираке и Сирии.

"Мы удерживаем тысячи боевиков ИГИЛ, мы хотим, чтобы их забрала Европа. Посмотрим, заберут ли они их. Если они их не заберут, то мы, вероятно, должны выпустить их в Европу", – отметил Трамп.

По данным Дональда Трампа, среди игиловцев в Сирии и Ираке около двух с половиной тысяч выходцев из Европейского Союза.

"Мы хотим, чтобы Европа забрала их, поскольку они направлялись обратно в Европу: во Францию, Германию, в разные места", - добавил президент США.

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