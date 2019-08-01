1 августа Поребрик News: Россия горит, дым может накрыть Москву

Дым масштабных лесных пожаров на территории Сибири (Россия) уже достиг Монголии и окутал столицу страны Улан-Батор.

Сам огонь распространяется довольно быстро, и, по словам экологов, если над Сибирью пройдет антициклон, зарево доберется до Москвы. Отмечается, что по состоянию на 31 июля пожары в РФ наблюдаются в 11 регионах, в 5 уже ввели чрезвычайное положение. В общем огонь охватил территорию более 3 млн гектаров. Больше всего пострадала Якутия – там зафиксировали 166 очагов возгорания. Потушить пламя пытаются 3000 спасателей, стихийному бедствию уже присвоили самый высокий уровень опасности. При этом, как отмечают журналисты, тушить огонь взялись не сразу. Сначала местные чиновники посчитали это экономически нецелесообразным и решили подождать дождя.

Даже президент США Дональд Трамп вечером 31 июля неожиданно позвонил президенту РФ Владимиру Путину и предложил помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири. Но Путин поблагодарил Трампа "за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержку" и заверил, что российская сторона при необходимости им воспользуется.

Ранее Путин решил отправить военнослужащих для помощи в тушении масштабных пожаров в Сибири, чем вызвал волну возмущения в сети.

Если коротко подытожить последние события, то:

В российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.

В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим чрезвычайной ситуации.

В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары.

Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.

Дональд Трамп официально предлагал Путину помощь, но президент РФ отказался

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!