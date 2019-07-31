Поребрик news: чеченские методы воспитания

16-летний Магомед Ахматов около часа извинялся и просил прощения за критику главы Чечни Рамзана Кадырова.

Подросток написал несколько публикаций в социальных сетях. Они возмутили главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. Так было принято решение провести воспитательную работу с Магомедом, чтобы другим молодым людям не хотелось повторять поступки Магомеда.

Извинения подростка транслировались на телеканале "Грозный". Ахматов пояснил, что "стал жертвой интернет-пропаганды и писал о том, чего нет". В это время в студии муфтий отчитывал парня, демонстрируя "доказательства" из папки, где содержались распечатанные комментарии и посты Магомеда.

Юноша рассказал, что поверил тем, кто живет в Европе и Сирии и писал о том, чего на самом деле нет. Мать и дядя подростка заявили, что не углядели за мальчиком, а руководитель Чечни Рамзан Кадыров требует "усилить работу в соцсетях". О дальнейшей судьбе подростка ничего не известно.

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