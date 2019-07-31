Правительство ставит цены ниже себестоимости: эксперт об ''Укрзализныце''

Экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава прокомментировал заявления, что пассажирские перевозки наносят компании убытки в 10 млрд грн ежегодно.

Ранее директор по стратегическому развитию "Укрзализныци" Антон Соболевский заявлял, что Украина среди небольшого количества государств, которые никоим образом не поддерживают развитие железнодорожных перевозок. Александр Кава подтвердил, что деятельность "Укрзализныци" действительно является убыточной из-за недофинансирования со стороны государства. Более того, по словам эксперта, государство заставляет "Укрзализныцю" осуществлять перевозки пассажиров по тарифам ниже себестоимости, чем, де-факто, также дотирует перевозку грузов украинских олигархов.

По этим причинам "Укрзализныця" ежегодно недополучает около 45 млрд грн, заявил Кава. Он добавил, что если бы олигархи платили за перевозку своих грузов справедливые цены, то необходимости требовать поддержки от государства не возникало.

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