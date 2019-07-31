Гройсман получил ''ведро негатива'' от пользователей соцсетей

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман нарвался на острую критику в сети.

Напомним, что его партия не преодолела 5%-й порог на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Гройсман пожаловался на пятого президента Украины и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. На своей странице в Facebook он заявил, что на должности главы государства Порошенко заботился о собственных интересах, а не о гражданах. Так премьер прокомментировал последнее интервью лидера "ЕС".

По его словам, пятый президент Украины не сделал для себя никаких выводов и не понял, почему Гройсман "не пошел на выборы вместе с ним".

"Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. Наконец, и я тоже не смог, ссылаясь на его подходы, реализовать все то, что намеревался сделать. И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади. Но я уверен – у Украины все еще впереди!" – написал премьер-министр.

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