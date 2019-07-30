Поступок голливудского актера подорвал социальные сети

В сети возникли споры вокруг видео, на котором сын известного актера Арми Хаммера ("Социальная сеть", "Одинокий рейнджер") сосет пальцы его ног.

Актер опубликовал видео в трансляции у себя в Instagram и написал: "Это продолжалось в течение семи минут".

На нем двухлетний отпрыск Хаммера Форд тащит в рот пальцы его ног. Вскоре видео разлетелось по сети и вызвало очень оживленную реакцию.

Одни пользователи выразили свое возмущение роликом и осудили Хаммера и его супругу Элизабет Чэмберс. "Я хочу это развидеть. Арми нужна серьезная помощь. И его жене тоже", "Астероид должен был упасть на землю и убить нас всех после просмотра этого видео", "Все, что я могу сказать: это омерзительно. Почему он не остановил своего сына? Почему я вообще это посмотрела, хотя меня предупреждали не смотреть?" — написали пользователи в Twitter.

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