В "ЛНР" намекнули на конфедерацию с Украиной

Так называемый глава "МИД ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что после выполнения Минских соглашений Украиной непризнанные "республики" Донбасса могут создать конфедерацию с Киевом.

"Те, кто внимательно читал Комплекс мероприятий и другие минские документы, и кто знаком с основами государственного строительства, те понимают прекрасно, что там речь идет о выстраивании отношений между Донбассом, как самостоятельным субъектом, и Украиной. Предусматриваются договорные отношения Донбасса с Киевом . Кто ориентируется в вопросах государственного устройства, понимает, что это конфедерация", - сказал Дейнего на форуме в оккупированном Севастополе, пишут сепаратистские ресурсы.

Кроме того, Дейнего предположил, что Донбасс сможет жить в составе Украины, "если та изменится".

"Давайте предположим, что украинская государственная политика изменилась до того состояния, в котором они могут признать право Донбасса на русский язык, на свою экономику, политику, армию, силовые структуры. Но та ли это Украина, которой она является сегодня? Нет. Для этого Украина должна будет превратиться в такую же "народную республику", встать на наши позиции. Готовы ли мы с этими людьми жить рядом, соседствовать, быть партнерами? Наверное, готовы, если они в состоянии пройти тот путь, который мы прошли очень быстро", - сказал он.

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