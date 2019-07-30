Эшерихиоз – инфекция уже на пляжах Киева: как защититься

Врач-инфекционист Юрий Жигарев заявил, что при первых симптомах рвоты или расстройства желудка после посещения пляжей нужно немедленно обращаться к врачу.

Также в случае заражения эксперт посоветовал пить больше воды вместе со специальными растворами, которые восстанавливают баланс микроэлементов. Он подтвердил информацию, что на некоторых пляжах Киева обнаружили Эшерихиоз.

Специалисты посоветовали не купаться в этих водоемах, ведь они не соответствуют санитарным нормам. Об этом сообщило главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве, которое провело соответствующие исследования с 8 по 12 июля, говорится на сайте ведомства. На каких пляжах Киева не стоит купаться:

"Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина", "Водоворот", "Галерный", " вербный "," Пуща-Водица ".

Также в нескольких питьевых пляжных фонтанчиках города обнаружили опасные вещества. Поэтому вода там не пригодна для потребления, а также не соответствует санитарным нормам. Где нельзя пить воду:

"Тельбин" и "Центральный" (фонтанчики №№1,2,4), "Венеция" (фонтанчик №2), "Детский", "Радуга" и "Молодежный" (фонтанчики №№1,3).

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