Зеленский вживую услышал песню ''Путин – х*йло''

Президент Украины Владимир Зеленский посетил матч за Суперкубок между "Динамо" и "Шахтером".

Встреча состоялась в Одессе на стадионе "Черноморец" в воскресенье, 28 июля. О визите главы государства стало известно только накануне игры.

Зеленский попал в объективы камер - он сидел на одном из секторов в кепке и футболке. Вместе с ним матч посетил также глава Офиса президента Андрей Богдан. Они оба разместились не у vip-зоне, а на стандартном секторе среди других зрителей.

Интересно, что Зеленский также вживую услышал популярную песню "Путин – х * йло", которую исполнили тысячи фанатов на стадионе.

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