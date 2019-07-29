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Даня Дидык – школьник, который погиб за Украину: музыканты пишут альбом

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Четыре года назад, 21 февраля 2015, в Харькове из-за взрыва во время Хода Достоинства погиб школьник Даниил Дидык.

В студию пришли известный украинский музыкант Тарас Тополя и журналист-волонтер Руслан Горовой.

"Четыре года, как в Харькове во время шествия Достоинства прогремел взрыв. Уроды заложили бомбу на пути шествия, и она отобрала четыре жизни. Это событие, словно лакмусовая бумажка, показало, кто есть кто", - прокомментировал Горовой.

Поэтому он создал волонтерский проект, в котором объединил многих украинских музыкантов. Они вместе записывают музыкальные композиции в честь памяти юного украинского героя, погибшего за саму возможность существования Украины. Горовой отметил, что в тот день погибли четыре человека, но он хочет создать музыкальный альбом в память именно Данилы Дидика, поскольку имеет сына примерно того же возраста.

Тарас Тополя прокомментировал, что ему также важно почтить память героя, поскольку он сам является отцом.

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