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''Слуга народа'' в Трускавце: нашествие депутатов

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Будущие депутаты от партии "Слуга народа" 28 июля приехали в курортный город Трускавец, где для них запланировано тренинг.

С вокзала их на автобусах развезли в гостиницы. Проживать они будут в самых дорогих – "Риксос" и "Женева".

Будущие парламентарии будут учиться у профессоров Киевской школы экономики в течение недели с 8:30 до 21:30. Стоимость такого интенсива не раскрывается, но ее обещали предоставить в финансовом отчете партии.

Также известно, что трускавецкие лекции – только один из запланированных мероприятий для "слуг народа".

Как рассказали организаторы школы для будущих нардепов, примерно 5% победителей выборов по личным причинам отказались от участия в тренинге. Стало также известно, что "слуг народа" разделят на прототипы комитетов в Верховной Раде и научат готовить документы по законопроектам.

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