Проект Путина под угрозой: Дания отказывается

Самая большая страна Европы Дания - единственная страна из Северной Европы, которая до сих пор не может договориться с "Газпромом" о строительстве Северного потока 2.

Первыми об отказе Дании сообщила пресс-служба "Нафтогаза". Вслед за этим российское государственное информационное агентство ТАСС опубликовало опровержение. Мол, отказа не было, а Дания всего лишь запросила дополнительную экспертизу.

Что следует знать о решении Дании:

Они отказали в маршруте к северу от острова Борнхольм; Чтобы принять решение о возможном маршрута к югу от острова Бронхольм им нужно ознакомиться с дополнительной экспертизой.

Украина в случае запуска газопровода в обход своей территории может потерять около 2-3% ВВП, подсчитали в Министерстве финансов. И к такой перспективе стоит готовиться. Все страны, которые должны были дать свое разрешение на строительства, уже это сделали. В проект инвестировали огромные деньги и терять их не собираются.

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