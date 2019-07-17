"Государство в смартфоне": эксперт раскрыл детали идеи Зеленского

Глава правления Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко рассказал о программе "Государство в смартфоне", которую анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Гражданин Украины сможет пользоваться электронными приложениями, электронными сервисами, проходить определенные процедуры, не приходя в офисы государственных учреждений", - объяснил эксперт.

"Для этого нужна цифровая инфраструктура. Чтобы ее построить, надо дать оператору мобильной связи соответствующие полосы радиочастот, где они смогут строить свои сети. К сожалению, эти частоты сейчас используются телевизионными вещателями", - рассказал он.

По словам Федиенко, необходимо разработать план действий для передачи этих полос частот.

"Сейчас стоит вопрос, за чьи средства будет финансирование, но я надеюсь, что все решится хорошо и на дорогах в первую очередь и в небольших городах появится наконец 4G", - добавил он.

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