Художник рассказал, как Свинарчук его "кинул" на $30 000

Продолжаем разговор с нашими гостями – украинским художником Даниэлем Грином, соавтором знаменитого портрета Владимира Путина из гильз, и его арт-партнером Дарьей Марченко.

Первую часть беседы можно посмотреть здесь.

Даниэль поделился историей о том, как его с коллегами "кинул" бывший заместитель секретаря СНБОУ Олег Гладковский (Свинарчук).

Как рассказывает художник, еще несколько лет назад Гладковский заказал скульптуру "Бремя власти" в подарок тогдашнему президенту Петру Порошенко.

"Мы делали ее вместе с моим товарищем с Майдана, скульптором Димой Федичевым, – вспоминает Грин. – Олег Гладковский должен был нам заплатить 35 тысяч долларов. И этот г-н Свинарчук взял у нас эту скульптуру, подарил президенту на день рождения. И не заплатил".

"Дарья к нему пришла и говорит: "Олег, где же деньги?" А он: "Вы что, хотите иметь со мной проблемы?" – возмущается Даниэль.

Все подробности о скандальной истории – в этом выпуске Бурчук Live.

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