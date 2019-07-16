"Меня хотели расстрелять": соавтора портрета Путина из гильз арестовали за "шпионаж"

В гостях Бурчук Live – украинский художник Даниэль Грин, соавтор знаменитого портрета президента России Владимира Путина из гильз и его арт-партнер, художница Дарья Марченко.

Даниэль Грин только вернулся из Кении, где его арестовали по обвинению в шпионаже и угрожали расстрелом. Сам художник считает – здесь не обошлось без влияния России.

"Они сказали: "Шпионаж. Мы тебя расстреляем". На следующий день назначили суд, – рассказывает Грин. – У меня забрали все девайсы, отправили в контрразведку. Контрразведка меня очень-очень тщательно допрашивала".

"Я пришел к ним, чтобы обновить водительские права. И они, увидев мой украинский паспорт, сразу меня арестовали", – уточняет он.

По словам Грина, в том регионе (Бунгома) миллиардер Олег Дерипаска построил госпиталь, поэтому там ощущается российское влияние. "Там уже арестовали семерых украинских миссионеров, им тоже выдвигают какие-то очень странные обвинения", – сообщил он.

Подробнее о путешествии Грина в Африку и его встрече с бабушкой Барака Обамы – смотрите в нашем эфире.

Во второй части эфира – о том, как Олег Гладковский "кинул" Грина на $30 000.

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