Зеленский всех не объедет и каждого не обзовет: Юсов считает манеру поведения Зеленского ''российской''

Политик и общественный деятель Андрей Юсов отметил, что манера общения, которую использует президент Украины Владимир Зеленский, не подходит для общения с европейскими политиками.

По его словам, такая манера может быть стандартной, но только для определенной среды, к которой не относятся представители европейского политического класса. Он назвал манеру общения Зеленского хамством, которое сложно представить, как стандартное поведение Ангелы Меркель.

Он считает, что опасность в том, что чиновники пониже смотрят вверх и берут пример того, как сегодня можно общаться с подчиненными, теми, кто находится ниже по иерархии, в том числе потому, что Зеленский всех не объедет и каждого не обзовет.

Это, по его убеждению, является калькой российской модели поведения чиновников.

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