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Совбез ООН и украинский закон о языке: дипломат дал прогноз по резолюции

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Дипломат, сотрудник Посольства Украины в США 2015-2016 гг. Андрей Телиженко рассказал о возможном результате сегодняшнего заседания Совбеза ООН, который созвала Россия для обсуждения украинского закона о языке.

По его мнению, несмотря на то, что Российская Федерация пытается использовать западную дипломатию и западные площадки для своей пропаганды, результаты сегодняшнего заседания Совбеза ООН никаких негативных последствий для Украины не принесут. В то же время, он считает, что Кремлю необходимо подтверждение собственной значимости в глазах своих граждан, как будто российские власти слушают на таких площадках, как ООН, ПАСЕ и др.

Украина же, по его словам, будет пытаться использовать сегодня эту площадку, чтобы поговорить об украинских моряков и ситуации с расследованием катастрофы MH17. А резолюций Совбеза ООН, по его убеждению, принятых большинством стран, не будет. Такие страны, как США, встанут на сторону Украины.

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