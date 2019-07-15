"Хотят возвращать все назад": Вятрович заявил об угрозе для декоммунизации

Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил о попытках пересмотреть итоги декоммунизации в Украине.

Таким образом он прокомментировал идею главы президентской партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова выносить переименования городов и улиц на местные референдумы.

"Нет никакой законодательной базы, чтобы говорить о каких-то местных референдумах. Если Разумков имел в виду, что референдум должен быть инструментом учета мнения общественности относительно новых названий населенных пунктов и улиц, то он просто не читал закон о декоммунизации. Закон предусматривает, что новые названия предлагают местные общины. В большинстве случаев так и было во время декоммунизации", – заявил Вятрович.

"Политики, которые очень долго говорили о том, что декоммунизация – это что-то неинтересное и ненужное народу, что отвлекает внимание от важных политических и экономических реформ, сейчас, когда декоммунизация завершена, хотят возвращать все назад и почему-то опять начинают разговоры о декоммунизации. Декоммунизация завершена и никаких потребностей проводить дополнительные опросы нет", – добавил он.

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