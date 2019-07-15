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Обстрел телеканала "112 Украина": эксперт не исключил новых ЧП

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Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта не исключает, что перед выборами в Верховную Раду могут повториться инциденты, подобные обстрелу здания телеканала "112 Украина".

Комментируя возможность новых ЧП, эксперт заявил: "Мы, к сожалению, видим, что такие радикальные события не находят никакой правовой и даже комплексной информационной оценки от верхних эшелонов власти… Это наталкивает на мысль, что могут быть и агрессивные действия, выстрелы, взрывы для того, чтобы привлечь к той или иной политической силе внимание".

"В классике жанра, если мы говорим о теракте, как правило, есть попытка донести адресату, кто и зачем это сделал. А у нас аноним, который влупил, и все шумят и пытаются из одного события свои личные рейтинги заработать", – добавил Шабовта.

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